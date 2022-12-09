В Херсоне открыто торгуют российскими товарами. Кто в этом виноват?

Пророссийский импорт или остатки оккупации — расследуют журналисты, дело может быть передано в СБУ

В сети появились фотографии из херсонских магазинов, торгующих российскими товарами.

На полках магазинов рядом выложены дрожжи "Львовские" от национального производителя и российский аналог "Воронежские".

При этом производство дрожжей "Воронежские" продолжается, несмотря на войну в Украине, что подтверждает сама упаковка — на дрожжах четко указана дата производства: 1 мая 2022 года. Соответственно, завезен товар в магазины был уже в период оккупации Херсона российскими войсками.

Сухие дрожжи "Воронежские" и "Саф-Момент" производит французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр"), недавно прославившаяся тем, что поставляет свою продукцию мобилизованным российским военным в продуктовых наборах Харьковской области. Об этом сообщала Госпогранслужба Украины.

Напомним, производитель сухих дрожжей "Саф-Момент" — французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр") — до сих пор имеет одно работающее предприятие в Украине и четыре завода в России. Производитель с февраля 2022 никак не комментирует войну в Украине и не дает официальных комментариев на запросы журналистов — об этом говорится в масштабном журналистском расследовании "Телеграфа".