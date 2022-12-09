В Херсоні відкрито торгують російськими товарами. Хто в цьому винен?

Проросійський імпорт чи рештки окупації — наразі розслідують журналісти, справу може бути передано до СБУ

В мережі з’явились фотографії з херсонських магазинів, які торгують російськими товарами.

На полицях магазинів поруч викладені дріжджі "Львівські" від національного виробника та російський аналог "Воронежские".

При цьому виробництво дріжджів "Воронежские" продовжується попри війну в Україні, що підтверджує саме пакування — на дріжджах чітко зазначена дата виробництва: 1 травня 2022 року. Відповідно, завезений товар у магазини був вже у час окупації Херсону російськими військами.

Сухі дріжджі "Воронежские" та "Саф-Момент" виробляє французька компанія Lesaffre ("ЛеСаффр"), яка нещодавно прославилася тим, що поставляє свою продукцію мобілізованим російським військовим у продуктових наборах на Харківщині. Про це повідомляла Держприкордонслужба України.

Нагадаємо, виробник сухих дріжджів "Саф-Момент" — французька компанія Lesaffre ("ЛеСаффр") — досі має одне працююче підприємство в Україні та чотири заводи в Росії. Виробник від лютого 2022 року ніяк не коментує війну в Україні та не надає офіційних коментарів на запити журналістів — про це йдеться у масштабному журналістському розслідуванні "Телеграфу".