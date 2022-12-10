После путина будет хуже: Ющенко напророчил россии мрачное будущее

Самая темная ночь перед рассветом в россии пока не наступила, уверен экс-президент Украины

Гибель многих мужчин на войне, рост цен, международные санкции, даже неизбежный проигрыш рф в Украине, — все это лишь прелюдия к тому, как в результате ухудшится ситуация в россии.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказался бывший президент Украины Виктор Ющенко.

По его мнению, ситуация ухудшится после ухода от власти президента владимира путина.

"Думаю, прогнозы об ухудшении режима в России после отстранения Путина — один из наиболее вероятных. Самая темная ночь перед рассветом в этой стране еще не наступила", — подчеркивает Ющенко.

Кроме того, неудача в войне с Украиной, считает он, может привести к распаду российской федерации.

"Думаю, что после поражения из России получится много "Россий", — добавляет третий президент Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее Виктор Ющенко рассказывал, как в россии манипулируют сознанием людей слухами о двойниках владимира путина.

Также экс-президент Украины объяснял, как ошибки НАТО позволили россии сохранить позиции "имперской державы".