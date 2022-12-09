Реального путина не существует: Ющенко объяснил слухи о двойниках и смертельной болезни

Главу кремля окружает множество слухов и конспирологических теорий

Все слухи о том, что российский диктатор владимир путин имеет двойников, являются манипуляциями для создания образа, не имеющего отношения к реальности. Вместе с тем они выполняют задачи, которые ставит кремль.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" третий президент Украины Виктор Ющенко, реального путина "не существует", а большинство россиян воспринимает его исключительно в качестве образа через телевизор.

"Все эти теории о двух или трех путиных, о вечно молодом путине совершенно соответствуют мистической традиции русского самодержавия, когда вокруг фигуры первого лица создают мифы, страхи и истории о чудесных исцелениях", — сказал он.

Ющенко также напомнил, что в начале полномасштабной войны среди украинской аудитории распространяли слухи, что путин болен или умер, однако ничего из этого так и не случилось.

"Все это манипуляции сознанием граждан и расчетом на определенный инфантилизм в восприятии сложных тем политики", — подчеркнул третий президент.

Как сообщалось ранее, в первой части большого интервью "Телеграфу" Виктор Ющенко рассказывал о том, чем Украина раздражает путина и почему россияне так легко "проглотили" огромные потери своей армии.