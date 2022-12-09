Реального путіна не існує: Ющенко пояснив чутки про двійників та смертельну хворобу

Главу кремля оточує безліч чуток та конспірологічних теорій

Всі чутки про те, що російський диктатор володимир путін має двійників, є маніпуляціями для створення образу, що не має відношення до реальності. Водночас вони виконують завдання, які ставить кремль.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" третій президент України Віктор Ющенко, реального путіна "не існує", а більшість росіян сприймає його виключно як образ через телевізор.

"Всі ці теорії про двох або трьох путіних, про вічно молодого путіна цілком відповідають містичній традиції російського самодержавства, коли навколо постаті першої особи створюють міфи, страхи та історії про чудові зцілення", — сказав він.

Ющенко також нагадав, що на початку повномасштабної війни серед української аудиторії поширювали чутки, що путін хворий чи помер, проте нічого з цього так і не сталося.

"Все це маніпуляції свідомістю громадян та розрахунком на певний інфантилізм у сприйнятті складних тем політики", — наголосив третій президент.

Як повідомлялося раніше, у першій частині великого інтерв'ю "Телеграфу" Віктор Ющенко розповідав про те, чим Україна дратує путіна і чому росіяни так легко "проковтнули" величезні втрати своєї армії.