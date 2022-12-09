Ющенко назвал две главные ошибки НАТО и мира в отношении россии

Унаследованный россией от СССР статус "мирового государства" позволил ей оказывать влияние на глобальные вопросы

Роковая пара коллективных решений конца 20 и начала 21 века не дала СССР окончательно умереть, а также разрешила россии остаться на позиции империи.

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил в интервью "Телеграфу", что позиция НАТО по отношению к Украине и Грузии во время бухарестского саммита в 2008 году является одной из наиболее драматических стратегических ошибок в международной политике за последние 30 лет. Бывший глава государства считает, что данная ошибка сопоставима с другой стратегической ошибкой — согласием сохранения за россией статуса ядерного государства

"Одновременно с этим произошло ослабление в сфере безопасности других постсоветских, новых независимых государств, прежде всего Украины. Это роковая пара коллективных решений начала 1990-х годов и 2008 года: они не дали СССР окончательно умереть. Под ними всегда лежало решение о новой советской оккупации. Потому что России де-факто разрешили остаться на позиции империи", — Ющенко.

По мнению бывшего президента унаследованный от СССР современной россией статус "мирового государства" позволил рф оказывать влияние на глобальные и европейские вопросы. В пример Ющенко привел поведение глав Франции и Германии во время саммита в Бухаресте и заявил, что оно является проявления русского подрывного воздействия.

"Это разыгранная российская карта, на обороте которой написано, что вопрос "бывших советских республик" относится к внутренней политике россии. То есть вопрос Украины или Грузии нужно согласовывать с Кремлем", — сказал Ющенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о наиболее острых гранях настоящего и некоторых ключевых событиях прошлого.

Также мы сообщали о том, что Ющенко рассказал о том, можно ли было избежать войны в Украине.