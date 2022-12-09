Ющенко назвав дві головні помилки НАТО та миру щодо росії

Успадкований росією від СРСР статус "світової держави" дозволив їй впливати на глобальні питання

Фатальна пара колективних рішень кінця 20 і початку 21 століття не дала СРСР остаточно померти, а також дозволила Росії залишитися на позиції імперії.

Третій президент України Віктор Ющенко заявив в інтерв’ю " Телеграфу ", що позиція НАТО щодо України та Грузії під час бухарестського саміту у 2008 році є однією з найдраматичніших стратегічних помилок у міжнародній політиці за останні 30 років. Колишній глава держави вважає, що ця помилка можна порівняти з іншою стратегічною помилкою — згодою збереження за росією статусу ядерної держави.

"Одночасно з цим сталося ослаблення у сфері безпеки інших пострадянських, нових незалежних держав, насамперед України. Це фатальна пара колективних рішень початку 1990-х років і 2008 року: вони не дали СРСР остаточно померти. Під ними завжди лежало рішення про нову радянську окупацію".. Тому що росії де-факто дозволили залишитися на позиції імперії", — Ющенко.

На думку колишнього президента успадкований від СРСР сучасною росією статус "світової держави" дозволив росії впливати на глобальні та європейські питання. Як приклад Ющенко навів поведінку голів Франції та Німеччини під час саміту в Бухаресті і заявив, що вона є проявом російського підривного впливу.

"Це розіграна російська карта, на звороті якої написано, що питання "колишніх радянських республік" відноситься до внутрішньої політики росії. Тобто питання України чи Грузії потрібно узгоджувати з Кремлем", — сказав Ющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній президент України Віктор Ющенко розповів про найбільш гострі грані сьогодення та деякі ключові події минулого.

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