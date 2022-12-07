"Це інша ситуація": Ющенко пояснив, чим війна путіна відрізняється від воєн росії та СРСР

Російське суспільство не цінує людське життя

Нинішня російська війна проти України відрізняється від інших, у яких брала участь росія чи СРСР, тим, що для нинішнього керівництва тема втрат серед населення не є болісною.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" третій президент України Віктор Ющенко, сучасне російське суспільство "деградувало у стан зграї" і перетворилося на "непримиренне, антигуманне та антилюдське".

За його словами, подібні речі можна побачити навіть у побутових ситуаціях, коли жінки не оплакують своїх синів та чоловіків, а як компенсацію за загибель мобілізованого сім’ї надсилають дрова чи барана.

Ющенко наголосив, що це може говорити лише про те, що поняття цінності людського життя в росії просто зникло.

"Це інша ситуація в порівнянні з попередніми війнами росії або СРСР — радянське суспільство не було свідомим, але воно і не було таким тотально деградованим і фашистським", — сказав він.

Більше відповідей на найважливіші політичні та дипломатичні питання можна прочитати у матеріалі "Телеграф": "Суспільство в РФ деградувало до стану зграї, а витривалість українців дратує Путіна: інтерв’ю з Віктором Ющенком"