"Набор для поминок?" В Туве за мобилизованных выдают баранов и картошку — украинцы отреагировали

Власти республики обещают не останавливаться на капусте и картофеле и придумать другие виды помощи

Российские власти ускоренными темпами проводят в стране мобилизацию, а между тем в республиках страны-агрессора уже компенсируют семьям призывников "потери". Так, в Тыве, входящей в Сибирский федеральный округ, семьям мобилизованных начали раздавать уголь и живых баранов. Об этом отчитались на официальном портале республики в пятницу, 30 сентября.

"Родные и близкие военнослужащих и они сами должны почувствовать, что не останутся наедине с жизненными проблемами. Именно такую задачу перед республиканскими и муниципальными властями поставил [глава региона] Владислав Ховалиг", — говорится в сообщении.

Местные власти не сообщают сколько мужчин мобилизировали из республики Тыва, однако уже сейчас известно, что семьям мобилизованных передали 91 живого барана. Кроме того, дают еще дрова, муку, картофель и капусту — их уже завезли в мэрию Кизила. При этом глава региона говорит, что это лишь часть помощи, а потом будут еще и другие способы поддержки.

Пользователи сети не смогли пройти мимо этой новости о "поддержке" россиян. Ситуация им напомнила обмен "барана на барана", хотя подметили, что от скота пользы все-таки больше. Некоторые были шокированы цинизмом такой помощи, ведь в прямом смысле жизни россиян оценили в несколько мешков картофеля или одного живого барана. Кому-то комплект изданного напомнил "набор для поминок".

Ранее "Телеграф" сообщал, что с момента, как российские власти объявили в стране мобилизацию прошла лишь неделя, но за это время в ряды армии оккупантов мобилизовали уже 100 тысяч человек. При этом большинство из них не прошли ни подготовки, ни слаживания.