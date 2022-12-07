"Это другая ситуация": Ющенко объяснил, чем война путина отличается от войн россии и СССР

Российское общество не ценит человеческую жизнь

Нынешняя российская война против Украины отличается от других, в которых участвовала россия или СССР, тем, что для нынешнего руководства тема потерь среди населения не является болезненной.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" третий президент Украины Виктор Ющенко, современное российское общество "деградировало в состояние стаи" и превратилось в "непримиримое, антигуманное и античеловечное".

По его словам, подобные вещи можно увидеть даже в бытовых ситуациях, когда женщины не оплакивают своих сыновей и мужей, а в качестве компенсации за гибель мобилизированного семье присылают дрова или барана.

Ющенко подчеркнул, что этом может говорить лишь о том, что понятие ценности человеческой жизни в россии попросту исчезло.

"Это другая ситуация по сравнению с предыдущими войнами россии или СССР — советское общество не было сознательным, но оно и не являлось таким тотально деградированным и фашистским", — сказал он.

Больше ответов на наиболее важные политические и дипломатические вопросы, можно прочитать в материале "Телеграф": "Общество в РФ деградировало до состояния стаи, а выносливость украинцев раздражает Путина: интервью с Виктором Ющенко"