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Путін відтворює СРСР, а жителі РФ не розуміють, що війна вже йде: екс-депутат Держдуми розповів про страх росіян

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Не виключено, що президент РФ вирішив зібрати пазл із незалежних держав Новина оновлена 23 лютого 2022, 07:41
Не виключено, що президент РФ вирішив зібрати пазл із незалежних держав

Росіянин вважає, що Путін хоче створити якийсь "союз суверенних слов’янських республік"

Президент РФ Володимир Путін, розв’язавши війну з Україною, замахнувся створення СРСР версії 2.0.

Про це у програмі "Особистий доказ" на телеканалі OBOZREVATEL заявив російський опозиційний політик та колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов (екс-член фракції "Справедлива Росія", був єдиним депутатом, який виступив проти анексії Криму. З 2014 року проживає в еміграції).

Він каже, що, судячи з подій у Білорусі та Казахстані, президент РФ "хоче зібрати ці пазли до соціалістичного союзу".

"Я думаю, що це справді план, — каже росіянин. — Цілком імовірно, що це нова держава і називатиметься "СССР", тільки не "радянський" і не "соціалістичний", а "союз суверенних слов’янських республік".

Росіяни, переконаний Пономарьов, не усвідомлюють, що цей союз створюється шляхом війни. Мовляв, у РФ 90% населення вірить, що в Україні нібито триває внутрішній громадянський конфлікт.

"Вони визнають, що Росія допомагає, "і це правильно допомогти російськомовним, нашим братам". Але те, що Росія є стороною конфлікту, цього ніби немає, переважна більшість скаже, що це не так. При цьому вони дуже бояться війни. Зараз дуже актуальне питання цього страху", — каже політик.

Нагадаємо, що Володимир Путін кардинально змінив свою стратегію щодо України. За словами політологів, Росія відмовилася від втілюваної раніше стратегії інтеграції ОРДЛО в Україну (шляхом надання Україні "особливого статусу" ОРДЛО та закріплення його до Конституції). А новий план Кремля виключає будь-які офіційні відносини з керівництвом України в майбутньому, а на переговори надсилатимуть ватажків квазіреспублік ОРДЛО.

Теги:
#Росія #Путін #Війна #Страх
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