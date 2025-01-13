Знайомство у 14 та аборт у 18 років: як виглядає перший чоловік Бужинської і що про нього відомо

Співачка мала аб'юзивні стосунки з продюсером

Українська співачка Катерина Бужинська зараз перебуває у шлюбі з болгарином Дімітаром Стойчевим. Вони виховують доньку Катю та сина Діму. Водночас це не перші офіційні стосунки виконавиці.

З ким раніше вступала у шлюб співачка і що про це відомо — знає "Телеграф".

Перший чоловік Катерини Бужинської

Першим обранцем Катерини Бужинської був продюсер Юрій Квеленков. Виконавиці було лише 14 років, коли відбулось їхнє знайомство. Невдовзі співпраця Квеленкова та Бужинської переросла у роман.

Незабаром відбулося весілля. За словами Катерини, у їхній сім'ї панував патріархат, де вона повністю підкорювалась чоловіку. Це супроводжувалось домашнім насильством та зрадами з боку Квеленкова. Жінка навіть не спілкувалась з рідними чи друзями.

"У нашій сім'ї панував патріархат. Юрій навіть забороняв мені спілкуватися з іншими людьми. Тобто я не спілкувалась ні з ким – ні з мамою, ні з подружками. Я була зачинена у квартирі і цілими днями репетирувала. У мене були лише знімання, концерти, гастролі. Це було моє життя", — розповідала артистка.

Юрій Квеленков і Катерина Бужинська, архівне фото

У 18 років Бужинська дізналась про свою вагітність. Однак чоловік сказав робити аборт. Він пояснив це тим, що співачці потрібно працювати, тоді як з дітьми не варто поспішати. Катерина вирішила не народжувати, про що згодом пошкодувала.

"Мені було 18 років. Я дізналася, що чекаю на дитину. Коли повідомила про це Юрі, він одразу ж заявив, що ми її позбудемося. Мені дуже шкода, що ця дитина не народилася", — ділилась артистка.

Такий вигляд зараз має Юрій Квеленков, фото з мережі

Нездорові стосунки набридли виконавиці, тому після 8 років шлюбу вона вирішила розлучитись з Квеленковим. Вона втомилась пробачати продюсеру постійні зради.

Юрій Квеленков у образі генерала, фото: kultura.rayon.in.ua

Зараз Квеленков керує Обухівським будинком культури. Він має звання народного артиста України.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дружить зараз Катерина Бужинська з путіністом Стасом Михайловим. Вони мають спільний трек.