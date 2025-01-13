Знакомство в 14 и аборт в 18 лет: как выглядит первый муж Бужинской и что о нем известно

У певицы были абьюзивные отношения с продюсером

Украинская певица Екатерина Бужинская сейчас состоит в браке с болгарином Димитаром Стойчевым. Они воспитывают дочь Катю и сына Диму. В то же время, это не первые официальные отношения исполнительницы.

С кем раньше вступала в брак певица и что об этом известно — знает "Телеграф".

Первый муж Екатерины Бужинской

Первым избранником Екатерины Бужинской был продюсер Юрий Квеленков. Исполнительнице было всего 14 лет, когда состоялось их знакомство. Вскоре сотрудничество Квеленкова и Бужинской переросло в роман.

Вскоре состоялась свадьба. По словам Екатерины, в их семье царил патриархат, где она полностью подчинялась мужу. Это сопровождалось домашним насилием и изменами со стороны Квеленкова. Женщина даже не общалась с родными или друзьями.

"В нашей семье царил патриархат. Юрий даже запрещал мне общаться с другими людьми. То есть я не общалась ни с кем – ни с мамой, ни с подружками. Я была закрыта в квартире и целыми днями репетировала. У меня были только съемки, концерты, гастроли. Это была моя жизнь», — рассказывала артистка.

Юрий Квеленков и Екатерина Бужинская, архивное фото

В 18 лет Бужинская узнала о своей беременности. Однако мужчина сказал делать аборт. Он объяснил это тем, что певице нужно работать, в то время как с детьми не стоит спешить. Екатерина решила не рожать, о чем впоследствии пожалела.

"Мне было 18 лет. Я узнала, что жду ребенка. Когда сообщила об этом Юре, он сразу же заявил, что мы его избавимся. Мне очень жаль, что этот ребенок не родился", — делилась артистка.

Так выглядит сейчас Юрий Квеленков, фото из сети

Нездоровые отношения надоели исполнительнице, поэтому после 8 лет брака она решила расстаться с Квеленковым. Она устала прощать продюсеру постоянные измены.

Юрий Квеленков в образе генерала, фото: kultura.rayon.in.ua

Сейчас Квеленков руководит Обуховским зданием культуры. У него есть звание народного артиста Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, дружит ли сейчас Екатерина Бужинская с путинистом Стасом Михайловым. Они имеют общий трек.