Зустрічі Блінкен-Лавров та Путін-Байден скасували: що говорять у Білому Домі

Зустрічі можуть відновити з єдиною умовою

На тлі нагнітання обстановки Росією та нових санкцій проти неї держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка мала відбутися в Женеві цього тижня. Це унеможливлює і подальші переговори щодо України президентів США та країни-агресора Джо Байдена та Володимира Путіна.

Як повідомляють CNN і Reuters, зустріч із Лавровим скасував Блінкен, пояснивши все у листі.

"Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно заявила про свою повну відмову від дипломатії, немає сенсу проводити цю зустріч зараз", — вважає американський чиновник.

Саме Блінкен і Лавров мали створити грунт для подальших переговорів по лінії Путін-Байден. Проте їх також не буде.

"Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс. І, як сказав (Блінкен — ред.), для нього було б недоцільно проводити зараз зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ Лавровим. І завжди передбачалося, що після цього буде якась взаємодія з президентом Путіним. Тому це точно не входить у плани", — висловилася про відміну саміту з Путіним прес-секретар Білого дому Джен Псакі, яку цитує WP.

Звичайно, переговори можуть відновити, проте для цього Росії необхідно виконати умову про деескалацію.

Раніше у Вашингтоні розповіли, проти кого вводиться перший пакет економічних обмежень і що загалом чекає на Росію, якщо вона не перестане атакувати Україну.

При цьому Кремль поки що не демонструє спроб мирного вирішення ситуації. Після того, як Україна відреагувала на визнання "ЛДНР" бажанням розірвати всі дипломатичні відносини з РФ, Москва, у свою чергу, відкликала всіх своїх дипломатів із Києва та інших українських міст. В Одесі місцеві жителі навіть помітили, як на території консульства почали знищувати у вогні документи.