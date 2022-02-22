Байден дав Путіну останній шанс щодо України: деталі

Західні лідери готові протистояти Кремлю

Американський лідер Джозеф Байден заявив, що у Кремля залишився єдиний шанс на дипломатію. Це прозвучало, коли політик запроваджував чергові санкції проти Російської Федерації після визнання тією "незалежності" окупованої частини Донбасу.

Із такою заявою політик виступив у Білому домі, коментуючи визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", повідомляє "Телеграф".

За словами Байдена, наразі у риториці Володимира Путіна ніщо не свідчить про пряму готовність вести будь-який діалог. Однак Захід в обличчі Штатів та європейських країн готовий надати можливість Москві знову звернутися до дипломатії.

"Росія є агресором, і ми чітко сприймаємо всі наявні загрози, — підкреслив Байден. — Однак все ще є час відвернути найгіршим сценарій, який виникне, якщо Росія продовжить свої дії".

Також американський президент пообіцяв робити висновки стосовно Росії не за словами чи заявами їхніх політиків, а тільки після конкретних дій Кремля. Очільник Білого дому переконаний — і США, і Європа готові до будь-якого розвитку подій. Для цього вони координують свої дії, а також підтримують Україну.

Зазначимо, що у Вашингтоні розповіли, проти кого саме запроваджується перший пакет економічних обмежень і що загалом чекає Росію, якщо вона не припинить атакувати Україну.

При цьому Кремль поки не демонструє намагань до мирного вирішення ситуації. Після того, як Україна відреагувала на визнання "ЛДНР" бажанням розірвати всі дипломатичні стосунки із РФ, Москва, у свою чергу, відкликала всіх своїх дипломатів з Києва та інших українських міст. В Одесі місцеві жителі навіть помітили, як на території консульства почали знищувати у вогні документи.