Рус

Байден дав Путіну останній шанс щодо України: деталі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
188
Байден попередив Путіна, що весь світ проти РФ Новина оновлена 22 лютого 2022, 22:18
Байден попередив Путіна, що весь світ проти РФ

Західні лідери готові протистояти Кремлю

Американський лідер Джозеф Байден заявив, що у Кремля залишився єдиний шанс на дипломатію. Це прозвучало, коли політик запроваджував чергові санкції проти Російської Федерації після визнання тією "незалежності" окупованої частини Донбасу.

Із такою заявою політик виступив у Білому домі, коментуючи визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", повідомляє "Телеграф".

За словами Байдена, наразі у риториці Володимира Путіна ніщо не свідчить про пряму готовність вести будь-який діалог. Однак Захід в обличчі Штатів та європейських країн готовий надати можливість Москві знову звернутися до дипломатії.

"Росія є агресором, і ми чітко сприймаємо всі наявні загрози, — підкреслив Байден. — Однак все ще є час відвернути найгіршим сценарій, який виникне, якщо Росія продовжить свої дії".

Також американський президент пообіцяв робити висновки стосовно Росії не за словами чи заявами їхніх політиків, а тільки після конкретних дій Кремля. Очільник Білого дому переконаний — і США, і Європа готові до будь-якого розвитку подій. Для цього вони координують свої дії, а також підтримують Україну.

Зазначимо, що у Вашингтоні розповіли, проти кого саме запроваджується перший пакет економічних обмежень і що загалом чекає Росію, якщо вона не припинить атакувати Україну.

При цьому Кремль поки не демонструє намагань до мирного вирішення ситуації. Після того, як Україна відреагувала на визнання "ЛДНР" бажанням розірвати всі дипломатичні стосунки із РФ, Москва, у свою чергу, відкликала всіх своїх дипломатів з Києва та інших українських міст. В Одесі місцеві жителі навіть помітили, як на території консульства почали знищувати у вогні документи.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Джо Байден
Джо Байден
Новини США
США завдали удару по оточенню Путіна: повне відео промови Байдена по Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
США завдали удару по оточенню Путіна: повне відео промови Байдена по Україні
Дата публікації
Категорія
Маріуполь залишиться українським, якщо вдасться стримати російську авіацію
Чи загрожує Маріуполю російське вторгнення: як можуть штурмувати місто і чи зможуть ЗСУ його утримати?
Дата публікації
Категорія
Євросоюз запроваджує санкції
Євросоюз запроваджує санкції проти сотень російських політиків і відрізає РФ від фінансів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
Крим та НАТО: Путін озвучив свої вимоги до України та світу
Дата публікації
Категорія
На Донбасі знають, хто саме веде обстріл
"Брешуть по-чорному": СБУ опублікувала запис розмов бойовиків, які обстрілюють Донбас