США запроваджують санкції проти російських фінансів: подробиці

Вашингтон оголосив про перший пакет санкцій проти Москви

Президент США Джо Байден оголосив перший пакет санкцій, які запроваджує Вашингтон проти Росії за визнання "незалежності ЛНР і ДНР".

Серед інших першочергових заходів, оголосив господар Білого дому, запроваджуються санкції проти суверенного боргу Росії.

"Це означає, що Росія не зможе позичати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими державними облігаціями на ринках", — пояснив президент США.

Він також оголосив про введення інших санкцій, зокрема проти двох російських банків, а також проти російських еліт.

Водночас Байден наголосив, що це лише перший етап санкцій, і нові обмеження вводитимуться у відповідь на майбутні недружні стосовно України дії Москви.

Також президент США у своїй заяві наголосив, що поки не бачить готовності Москви до діалогу.

Раніше про запровадження санкцій проти сотень російських політиків, які причетні до визнання Росією "ЛДНР", оголосив Європейський Союз.

Через деякий час глава європейської дипломатії Жозеп Боррель "на пальцях пояснив", що означає запровадження цих санкцій для російської політичної еліти.

твіттер Борреля

"Більше жодного шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе, діамантів в Антверпені. Це перший крок", — написав він у своєму акаунті в Твіттер.