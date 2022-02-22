США вводят санкции против российских финансов: подробности
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Вашингтон объявил о первом пакете санкций против Москвы
Президент США Джо Байден объявил первый пакет санкций, которые вводит Вашингтон против России за признание "независимости ЛНР и ДНР".
Среди прочих первоочередных мер, объявил хозяин Белого дома, вводятся санкции против суверенного долга России.
"Это значит, что Россия не сможет брать в долг на международных рынках, не сможет торговать новыми государственными облигациями на рынках", — пояснил президент США.
Он также объявил о введении других санкций, в частности, против двух российских банков, а также против российских элит.
Вместе с тем Байден подчеркнул, что это — лишь первый этап санкций, и новые ограничения будут вводиться в ответ на будущие недружественные по отношению к Украине действия Москвы.
Также президент США в своем заявлении подчеркнул, что пока не видит готовности Москвы к диалогу.
Ранее о введении санкций против сотен российских политиков, причастных к признанию Россией "ЛДНР", объявил Европейский Союз.
Спустя некоторое время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель "на пальцах объяснил", что значит введение этих санкций для российской политической элиты.
"Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг", — написал он в своем аккаунте в Твиттер.
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