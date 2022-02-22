США вводят санкции против российских финансов: подробности

Вашингтон объявил о первом пакете санкций против Москвы

Президент США Джо Байден объявил первый пакет санкций, которые вводит Вашингтон против России за признание "независимости ЛНР и ДНР".

Среди прочих первоочередных мер, объявил хозяин Белого дома, вводятся санкции против суверенного долга России.

"Это значит, что Россия не сможет брать в долг на международных рынках, не сможет торговать новыми государственными облигациями на рынках", — пояснил президент США.

Он также объявил о введении других санкций, в частности, против двух российских банков, а также против российских элит.

Вместе с тем Байден подчеркнул, что это — лишь первый этап санкций, и новые ограничения будут вводиться в ответ на будущие недружественные по отношению к Украине действия Москвы.

Также президент США в своем заявлении подчеркнул, что пока не видит готовности Москвы к диалогу.

Ранее о введении санкций против сотен российских политиков, причастных к признанию Россией "ЛДНР", объявил Европейский Союз.

Спустя некоторое время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель "на пальцах объяснил", что значит введение этих санкций для российской политической элиты.

твиттер Борреля

"Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг", — написал он в своем аккаунте в Твиттер.