"Ми готові йти далі": Байден розповів, якими санкціями буде боротися з Путіним

США готують пакет санкцій проти РФ

США підготували низку санкцій проти Росії через дії президента РФ Володимира Путіна, який визнав "ЛНР" і "ДНР". Про це йдеться у зверненні президента США Джо Байдена щодо Росії та України.

"Я хочу сказати про ті санкції, які ми будемо застосовувати. Це більше ніж те, про що говорять наші партнери. Ми готові йти далі з цими санкціями", — заявив Байден.

Перший пакет санкцій передбачає низку заборон від США проти РФ.

Так, повністю заблоковані банк ВЕБ та "Military Bank". Байден зазначив, що РФ не зможе торгувати новими облігаціями на ринках.

Крім того, США вводять санкції проти російських еліт і їхніх родин від середи, 23 лютого.

"Вони беруть участь у корупційній політиці і мусять страждати також", — сказав президент США.

Також американський лідер додав, що "Північний потік-2" не буде просуватися.

Байден зазначив, що США готується до наступних кроків, враховуючи ймовірні плани Російської Федерації.

"Я докладатиму зусиль, щоби біль від санкції відчула саме російська економіка, а не ми. Я буду захищати енергопостачання від будь-яких зривів", — додав глава США.

Зокрема Байден хоче забезпечити стабільність світових енергопоставок, але обмежити вплив дій Газпрому на американців.

Нагадаємо, міжнародне суспільство засудило рішення Путіна про визнання "незалежними" квазіреспублік на окупованій території України. Європейський Союз, зокрема, заявив про санкції проти понад 300 російських "держдумників", а ще деяких фізичних та юридичних осіб. У ЄС впевнені, що ці обмежувальні заходи вдарять по Росії.