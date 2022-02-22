Євросоюз запроваджує санкції проти сотень російських політиків і відрізає РФ від фінансів: подробиці

Санкції переважно стосуються депутатів Державної Думи РФ

Європейський Союз у відповідь на рішення Росії визнати "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" запроваджує санкції проти трьох з половиною сотень депутатів Держдуми РФ, а також 27 фізичних та юридических осіб.

Про це заявив у вівторок, 22 лютого, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема, під санкції потрапить 351 російський депутат (загалом до Держдуми входять 450 депутатів).

Крім того, ЄС ухвалив рішення обмежити доступ Росії до фінансового ринку та ринку капіталу Євросоюзу.

За словами Борреля, країни-члени ЄС одноголосно вирішили прийняти пакет санкцій проти Росії, "який завдасть їй великої шкоди".

Поки невідомо, хто увійшов до списку з 27 фіз- та юросіб, які потрапили під санкції ЄС.

Водночас Боррель повідомив, що президент РФ Володимир Путін до цього списку не увійшов.

Також ЄС попередив про санкції у разі підтримки дій Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, раніше у вівторок низка країн уже заявила про запровадження санкцій проти Росії.