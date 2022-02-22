Байден дал Путину последний шанс касаемо Украины: детали

Западные лидеры готовы дать отпор Кремлю

Американский лидер Джозеф Байден заявил, что у Кремля остался единственный шанс на дипломатию. Это прозвучало, когда политик объявлял очередные санкции против Российской Федерации после признания той "независимости" оккупированной части Донбасса.

С таким заявлением политик выступил в Белом доме, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, сообщает "Телеграф".

По словам Байдена, в риторике Владимира Путина ничто не свидетельствует о прямой готовности вести любой диалог. Однако Запад в лице Штатов и европейских стран готов предоставить Москве возможность вновь обратиться к дипломатии.

"Россия является агрессором, и мы четко воспринимаем все имеющиеся угрозы, — подчеркнул Байден. — Однако все еще есть время предотвратить худший сценарий, который возникнет, если Россия продолжит свои действия".

Также американский президент пообещал делать выводы по России не по словам или заявлениям их политиков, а только после конкретных действий Кремля. Глава Белого дома убежден – и США, и Европа готовы к любому развитию событий. Для этого они координируют свои действия и поддерживают Украину.

Отметим, что в Вашингтоне рассказали, против кого вводится первый пакет экономических ограничений и что в целом ждет Россию, если она не перестанет атаковать Украину.

При этом Кремль пока не демонстрирует попыток мирного разрешения ситуации. После того, как Украина отреагировала на признание "ЛДНР" желанием разорвать все дипломатические отношения с РФ, Москва, в свою очередь, отозвала всех своих дипломатов из Киева и других украинских городов. В Одессе местные жители даже заметили, как на территории консульства стали уничтожать в огне документы.