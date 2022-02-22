"Московия — наш выкормыш!": украинцы оценили ответ США на "историческую" речь Путина

Опубликован твит месяца

Официальное представительство посольства США в Украине высмеяло длинные речи президента РФ Владимира Путина об истории во время его заявления о признании "ДНР" и "ЛНР".

Интересное фото было опубликовано на странице посольства США в Twitter.

Посольство США

Авторы поста сравнили, что было на территории Киева и Москвы, начиная с конца десятого столетия и заканчивая началом двенадцатого. Как видим, когда в Киеве были построены церкви и монастыри, в Москве не было ничего, кроме леса. Похоже, таким образом, в посольстве США потролили Путина и его речи по истории.

На этот пост также обратил внимание блогер Сергей Наумович. Он назвал твит посольства США "публикацией года".

"Московия — наш выкормыш! Блудный сын, который хоть и вырос, но скоро получит хороший ремень от мамы", — пишет Наумович.

Твит Наумовича

В Twitter отдельно высмеяли слова Путина о том, что "Ленин создал Украину", напомнив, что гимн Украины появился в 1863 году.

Реакция сети на заявления Путина

Публикация посольства США набрала 85 тысяч лайков, тысячи комментариев и, похоже, сильно задела поклонников Путина — они набежали в комментарии и с гневом защищают президента РФ.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин признал "ДНР" и "ЛНР", после чего заявил, что "Минских договоренностей больше не существует". Это произошло после того, как к Путину непосредственно обратились руководители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Этому предшествовали многочисленные провокации со стороны оккупантов, а также начало подлинной депортации мирного населения на территорию России.

Кроме того, Путин выдвинул условия Украине – демилитаризация и отказ от вступления в НАТО.