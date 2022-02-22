"Московія - наш викормиш": українці оцінили відповідь США на "історичну" промову Путіна

Опубліковано твіт місяця

Офіційне представництво посольства США в Україні висміяло довгі промови президента РФ Володимира Путіна про історію під час його заяви щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Цікаве фото опублікували на сторінці посольства США у Twitter.

Твіт посольства США

Автори посту порівняли, що було на території Києва та Москви, починаючи з кінця десятого сторіччя та закінчуючи початком дванадцятого. Як бачимо, коли у Києві були побудовані церкви та монастирі, у Москві не було нічого, окрім лісу. Схоже, таким чином у посольстві США потролили Путіна та його промови по історію.

На цей пост також звернув увагу блогер Сергій Наумович. Він назвав твіт посольства США "публікацією місяця".

"Московія — наш викормиш! Блудний син, який хоч і виріс, але скоро отримає доброго ременя від мами", — пише Наумович.

Твіт Наумовича

У Twitter окремо вивсміяли слова Путіна про те, що "Ленін створив Україну", нагадавши, що гімн України з'явився у 1863 році.

Реакція мережі на заяви Путіна

Публікація посольства США набрала 85 тисяч лайків, тисячі коментарів та, схоже, сильно зачепила прихильрників Путіна — вони набігли у коментарі та з гнівом захищають президента РФ.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін визнав "ДНР" та "ЛНР", після чого заявив, що "Мінських домовленностей більше не існує". Це сталося після того, як до Путіна безпосередньо звернулися очільники бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Цьому передували численні провокації з боку окупантів, а також початок справжньої депортації мирного населення на територію Росії.

Крім того, Путін висунув умови Україні — демілітаризація та відмова від вступу до НАТО.