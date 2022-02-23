Встречи Блинкен-Лавров и Путин-Байден отменили: что говорят в Белом Доме

Встречи могут возобновить с единственным условием

На фоне нагнетания обстановки Россией и новых санкций против нее госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая должна была состоятся в Женеве на этой неделе. Это делает невозможным и дальнейшие переговоры по Украине президентов США и страны-агрессора Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщают CNN и Reuters, встречу с Лавровым отменил Блинкен, объяснив все в письме.

"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу сейчас", — считает американский чиновник.

Именно Блинкен и Лавров должны были создать почву для дальнейших переговоров по линии Путин-Байден. Однако их тоже не будет.

"Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И, как сказал (Блинкен — ред.), для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым. И всегда предполагалось, что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным. Поэтому это точно не входит в планы", — высказалась об отмене саммита с Путиным пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует WP.

Естественно, переговоры могут возобновить, однако для этого России нужно выполнить условие о деэскалации.

Ранее в Вашингтоне рассказали, против кого вводится первый пакет экономических ограничений и что в целом ждет Россию, если она не перестанет атаковать Украину.

При этом Кремль пока не демонстрирует попыток мирного разрешения ситуации. После того, как Украина отреагировала на признание "ЛДНР" желанием разорвать все дипломатические отношения с РФ, Москва, в свою очередь, отозвала всех своих дипломатов из Киева и других украинских городов. В Одессе местные жители даже заметили, как на территории консульства стали уничтожать в огне документы.