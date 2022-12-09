Два шанси: Ющенко пояснив, чи можна було запобігти війні в Україні

Віктор Ющенко розповів, чи міг він унеможливити агресію путіна у 2022 році під час свого президентства

Сценарій відкритого військового вторгнення росії на територію України багато експертів та політиків не розглядали серйозно навіть за день до початку війни. Тому говорити про зворотний ланцюжок подій, які можна було перервати, нема сенсу.

Третій президент України Віктор Ющенко розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що ще з 2008 року, на етапі вторгнення російського вторгнення до Грузії, стало зрозуміло, що росія розпочинатиме проекти відтворення СРСР. Також зрозумілим було і те, що росія вкладатиме ресурси у політичний вплив, економічні залежності, блокування руху України до ЄС та НАТО.

"350 років української історії — це історія російської окупації та колонізації, це загальновідомо", — зазначив експрезидент України.

Ющенко наголосив, що за часів, коли він був президентом, ці речі було вкрай важко доносити до українського суспільства та до міжнародної спільноти. У той час росію не розглядали як потенційну загрозу, тим більше військового характеру.

Також колишній глава держави розповів про те, як можна було уникнути російського вторгнення на територію нашої країни.

"Запобігти вторгненню путіна можна було двома шляхами: якби український народ погодився на вічне президентство Януковича і дав повну згоду на його пропутінський курс. Білоруський сценарій, запропонований у 2004 році та у 2010 році. Два шанси! Або домогтися включення України до складу НАТО або ЄС до 2022 року. Оцініть, чи ці альтернативи виглядають доступними в період 2004-2010 рр., або навіть до 2014 року", — зазначив Ющенко.

Нагадаємо, що Віктор Ющенко відповів на багато цікавих питань журналістів "Телеграфа" в ексклюзивному інтерв’ю. Зокрема він розповів, які трансформації відбудуться в українському суспільстві після війни та що станеться з росією після її поразки.