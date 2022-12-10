Після путіна буде гірше: Ющенко напророкував росії похмуре майбутнє

Найтемніша ніч перед світанком у росії поки не настала, упевнений екс-президент України

Загибель багатьох чоловіків на війні, зростання цін, міжнародні санкції, навіть неминучий програш рф в Україні — все це лише прелюдія до того, як у результаті погіршиться ситуація в росії.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній президент України Віктор Ющенко.

На його думку, ситуація погіршиться після відходу від влади президента володимира путіна.

"Думаю, прогнози про погіршення режиму в Росії після усунення Путіна — один з найбільш ймовірних. Найтемніша ніч перед світанком у цій країні ще не настала", — наголошує Ющенко.

Крім того, невдача у війні з Україною, вважає він, може спричинити розпад російської федерації.

"Думаю, що після поразки з Росії вийде багато "Росій", — додає третій президент України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Віктор Ющенко розповідав, як у росії маніпулюють свідомістю людей чутками про двійників володимира путіна.

Також екс-президент України пояснював, як помилки НАТО дозволили росії зберегти позиції "імперської держави".