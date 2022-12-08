Битва за Бахмут: военная объяснила, чем россиянам так важен этот город

Взять Бахмут — настоящая "идея-фикс" российских оккупантов

Вражеская армия бросает максимальные силы под Бахмут, тем самым делая из города одну из самых горячих точек фронта. Здесь сосредоточено больше всего военнослужащих из ЧВК "Вагнер", которые словно пытаются доказать кремлевским властям, что являются более подготовленными, чем обычные солдаты армии рф.

Такой вывод из происходящего делает военнослужащая Нацгвардии Кристина Кудрявая в разговоре с "Украинской правдой". Будучи одним из бойцов 4-й бригады быстрого реагирования, она не раз встречалась на поле боя с врагом и хорошо успела его изучить.

По ее словам, теоретически "вагнеровцев" под Бахмутом можно поделить на две условные группы: это бывалые участники ЧВК и свежемобилизованные бывшие заключенные. Первые отвечают за командование, планируют операции и имеют лучшую подготовку. Им доверяют отслеживание происходящего на отрезке фронта, шифрование разговоров и т.п. Вторые же — не более, чем пушечное мясо.

"Вагнеровцы" пытаются подойти к нашим позициям максимально близко и только тогда открывают огонь, — рассказывает Кудрявая. — Не скажу, что это достойный противник — потому что мы только сегодня видели, как они похитили в одном из хозяйств козу, — но с ними действительно сложно".

Главной причиной, по которой россияне не хотят отступать от Бахмута, военнослужащая считает необходимость где-то разместить около двух дивизий российской армии. Пока у оккупантов есть все шансы зимовать в поле, однако при удаче с захватом города они получат хотя бы остатки разбитых строений.

Стоит добавить, что побратим Кристины Кудрявой, Петр Кузик, рассказывает, что "вагнеровцы" под Бахмутом совершенно не жалеют своих людей. Один из пленных участников ЧВК рассказывал, что личный состав для них проблемой не является — если за день ВСУ удается уничтожить 50 вражеских солдат, то на следующий день такое же количество людей будет доставлено на фронт. Если понадобится больше — будет больше. В штурмовом отряде ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении постоянно пытаются держать ровно 900 человек.

К слову, совсем недавно в прифронтовом Бахмуте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он пообщался с оставшимися местными жителями, узнав, каково им живется на линии огня.

Также мы показывали, как выглядит местный военный госпиталь, в котором спасают жизни украинским военным. Большинство фото — весьма говорящие, они объясняют, какой ценой Украине достается свобода.