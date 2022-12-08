Россияне готовятся к наступлению на еще одном направлении: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты усиленно атакуют и не прекращают обстрелы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что российские военные хотят оперативной паузы зимой, чтобы вернуть инициативу и провести контрнаступление весной 2023 года. Такой сценарий дал бы оккупантам паузу для восстановления.

Как отмечают в Институте изучения войны, президент рф владимир путин пока не демонстрирует желания прекратить боевые действия. Речь идет о "зацикленности" на наступлении вокруг Бахмута и других местах. Как отмечают исследователи: "дальнейшие оперативные успехи Украины зависят от способности украинских сил продолжать последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов без перерыва".

На фронте в Харьковской и западе Луганской области оккупанты все чаще атакуют, наступление продолжается и в районе Бахмута и Авдеевки. На Херсонщине враг продолжает обстрелы и оборонительные действия. В тылу, в оккупированном Мариуполе россияне создают тыловую военную базу.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты активно атакуют в районе Сватово, враг может пойти в новое наступление на западе Луганщины и востоке Харьковской области (в сторону Купянска). Согласно официальным заявлениям мо рф, агрессоры продолжают наступление в сторону Лимана. Россияне ожидают наступления украинских Сил обороны в районе Лиман — Синьковка. В окрестностях Кременной украинские операции продолжаются, отражены российские атаки, в частности, на Белогоровку.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области продолжаются атаки в районе Бахмута, на северо-восток и юг от города. Среди населенных пунктов южнее называется Белая Гора. Атака на него означает, что российские войска могли пересечь канал Северский Донец — Донбасс в Курдюмовке и двигаются на запад. На этом направлении ведутся ожесточенные бои — в Клищевке, Соледаре, Опытном.

В районе Авдеевки оккупанты атаковали северо-восточнее города в сторону Новобахмутовки, а также в районе Марьинки и Новомихайловки на западной окраине Донецка. Российские оккупанты могут превращать Мариуполь в военную базу рф. На улицах есть военные патрули, установлены блокпосты, недалеко от города базируются военные. Отметим, что на спутниковых снимках города было видно недавно возведенное здание с логотипом армии рф на крыше.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские силы продолжают оборонительные операции, обстрелы и, вероятно, переориентацию военных на востоке Херсонской области. Оккупанты строят окопы и перераспределяют солдат. Украинские военные не останавливаются с ударами по российским позициям и тыловым складам на Херсонщине. Обстрелы продолжаются по югу Украины.

Карта военных действий в Херсонской области

Как ранее сообщал "Телеграф", в Мариуполе серьезные гуманитарные проблемы — в домах не отопления, а оккупанты предпочитают сносить разрушенные, вместо того, чтобы обеспечить людей. Но для россии люди много не значат, в угоду своим имперским целям рф начала войну и продолжает ее — путин сравнивает себя с Петром I и заявляет о достижении его амбиций.