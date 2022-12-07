путин похвастался, что воплотил мечту Петра I - и сделал признание насчет "спецоперации"

путин рассказал о результатах войны для россии

президент страны-агрессора владимир путин во время заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека снова принялся комментировать ход так называемой "спесоперации".

Во время заседания Совета член СПЧ евгений мысловский, обращаясь к путину, отметил, что "весь народ ждет результатов".

"Вы, когда говорили, что все ждут результатов, вы имели в виду результатов "СВО"?" — переспросил диктатор.

В ответ мысловский заявил, что — нет ""СВО" это длительный процесс" и уточнил, что имеет ввиду результаты расследований военных преступлений. Тем не менее путин принялся рассказывать о своей захватнической войне и признал, что она может быть длительной.

"Что касается длительного процесса результатов "СВО", конечно, это длительный процесс. Но вы упомянули, что это появились новые территории, ну вот, такой все-таки значимый результат для россии. Это серьезный вопрос. ", — сказал глава кремля.

Также путин принялся хвастаться тем, что Азовское море якобы стало внутренним морем рф, а за это, как отметил диктатор, боролся еще Петр I.

"И самое главное – люди, которые проживают на всех этих территориях. Результаты "референдумов" показали, что люди хотят быть в россии и считают себя частью этого мира. Частью нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат", — добавил президент рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший замначальника Генштаба ВСУ рассказал, почему путин всё бросил на эту войну.

Также мы сообщали о том, что президент рф владимир путин подписал новый резонансный закон.