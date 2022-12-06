"Это вопрос выживания путина": Романенко рассказал про важное пополнение армии оккупантов

Вражеское войско пополнится вооружением и солдатами

Российская армия в ближайшее время серьезно усилится — на фронт продолжают прибывать мобилизованные солдаты. Также, чтобы компенсировать нехватку вооружения, россия выводит его из Сирии.

Такое мнение высказал OBOZREVATEL генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. "путин бросил на эту войну все, это вопрос его выживания", — отметил он.

Романенко добавил, что в Сирии за воздушную часть вооруженных сил рф отвечал именно Сергей Суровикин, который командует российской группировкой вторжения в Украину. Тогда эта часть сыграла важную роль. Из Сирии уже вывезли ракеты С-300, их могли провезти через Турцию. Вывоз всего серьезного вооружения продолжается — это ракеты, самолеты, ЗРК "земля-земля". "У россии там много ракет, до 6 тысяч", — отмечает Романенко.

Но не только ракеты усилят армию оккупанта, добавляет генерал-лейтенант, но и масса солдат, которую бросают на фронт. Даже плохо обученные и экипированные они служат принципу нашествия (укр.: принцип навали, — ред.). Если есть средства и люди — россия их использует, не считаясь с огромными потерями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии в последние двое суток произошли несколько масштабных взрывов и пожаров на аэродромах в тылу. Удалось повредить как минимум один самолет на аэродроме "Энгельс-2" откуда бомбардировщики взлетают для атаки по Украине.