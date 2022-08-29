россия могла провезти ракетные комплексы через Босфор: Украина хочет разъяснений от Турции

Украина вызвала посла Турции из-за груза корабля

Украина обеспокоена поступившей информацией о том, что Турция пропустила через пролив Босфор зафрахтованное российским минобороны судно "Sparta II", которое перевозило зенитные комплексы С-300 из Сирии.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, заместитель главы ведомства Николай Точицкий в понедельник выразил обеспокоенность турецкому послу Ягмуру Ахмету Гюльдере.

В частности украинская сторона обратила внимание на то, что данное судно попадает под определение военного корабля и запросила официальной информации о грузе, который находился на борту, а также о принятых Турцией мерах о предотвращении дальнейшей эскалации войны между россией и Украиной.

Точицкий выразил надежду, что Турция будет соблюдать свое решения от 28 февраля о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле своей позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время второго саммита Крымской платформы заявил, что война должна завершиться справедливым миром, но при условии сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины. Отдельно он отметил, что Крым согласно положениям международного права должен быть возвращен обратно Украине.