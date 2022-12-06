Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" рассказал, что Украина вернет все свои территории

Взрывы, прозвучавшие 5 декабря на российских аэродромах в Саратовской области и под Рязанью, а также 6 декабря на аэродроме в Курске, говорят о том, что россия не будет в безопасности, пока она воюет с Украиной. Они уже объявляли Херсон своей территорией. И что? Мы его освободили.

Точно так же россияне бьются в истерике и рассказывают, что Крым никогда не вернется в Украину. Я же точно могу сказать, что он никогда не останется в лапах рф. Для чего украинская армия и украинская власть должны еще очень много сделать. И это будет сделано.

Потому что воля украинского народа такова. И это наше право. И опираясь на эти волю и право, в соответствии с правом международным, при поддержке зарубежных партнеров, понимающих значимость победы Украины, мы вернем все свои территории, включая Крым.

Безусловно, мы заинтересованы, чтобы такие взрывы, как 5 и 6 декабря, как случались ранее и будут далее, происходили на как можно большем количестве российских военных объектов, а также на тех, которые обеспечивают логистику войны. Расположенных как на территории рф, так и на временно оккупированной агрессором части Украины – в Крыму, на Донбассе, в частях Херсонской и Запорожской областей. Это и военные склады, и транспортные артерии, и базы хранения нефтепродуктов, ГСМ и так далее.

Очевидно, что мы заинтересованы в том, чтобы не могла россия со своих тыловых аэродромов наносить по нам удары за тысячу с лишним км, поднимая самолеты своей стратегической авиации. Не могла со своих арсеналов, находящихся в тылу, поддерживать агрессию против Украины.