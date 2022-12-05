"Бавовна" на российских аэродромах: в украинской разведке рассказали, кто отвечает за взрывы

Андрей Юсов прокомментировал инциденты со взрывами в росии

Инцидент со взрывами на российских аэродромах в Энгельсе и под Рязанью, с которых взлетает авиация агрессора для обстрела украинских городов, прокомментировали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона заявил, что сегодняшние события являются очередным показателем деградации военной инфраструктуры рф, а также возложил ответственность за инцидент на руководство страны-агрессора.

"Могу разделить со всей страной хорошие новости, когда у террористов что-то пылает, это не может не вызвать позитива. Тем более, когда горят какие-то аэродромы и места базирования стратегических бомбардировщиков, убивающих мирных людей. Но все остальное после победы мы сможем поподробнее проговаривать. За происходящее на территории государства-агрессора отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события — очередной признак деградации их, в том числе, и военной инфраструктуры. Все остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", – рассказал Андрей Юсов.

Отметим, что после прогремевших взрывов в россии поднялась волна паники, в социальных сетях обратили внимание на на ряд важных нюансов, которые сопровождали "бавовну". Многие, просмотрев видео с места событий, заподозрили, что имеет место быть атака вовсе не с помощью беспилотника (предварительная причина взрыва), а якобы при помощи ракетного вооружения.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный эксперт Евгений Дикий, комментируя взрывы в Энгельсе, допустил, что в дальнейшем подобные "бавовны" на военных объектах рф будут продолжаться.

Также мы сообщали о том, что известный волонтер Тарас Чмут рассказал о проекте "бавовна в москве".