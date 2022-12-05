"Бавовна" на російських аеродромах: в українській розвідці розповіли, хто відповідає за вибухи

Андрій Юсов прокоментував інциденти з вибухами у росії

Інцидент із вибухами на російських аеродромах в Енгельсі та під Рязанню, з яких злітає авіація агресора для обстрілу українських міст, прокоментували у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив, що сьогоднішні події є черговим показником деградації військової інфраструктури росії, а також поклав відповідальність за інцидент на керівництво країни-агресора.

"Можу розділити з усією країною хороші новини, коли у терористів щось палає, це не може не викликати позитиву. Тим більше, коли горять якісь аеродроми та місця базування стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей. Але решту після перемоги ми зможемо детальніше промовляти. За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора. Сьогоднішні події — чергова ознака деградації їх, у тому числі, і військової інфраструктури. Все інше ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати", – розповів Андрій Юсов.

Зазначимо, що після вибухів у росії піднялася хвиля паніки, в соціальних мережах звернули увагу на низку важливих нюансів, які супроводжували "бавовну". Багато хто, переглянувши відео з місця подій, запідозрили, що має бути атака зовсім не за допомогою безпілотника (попередня причина вибуху), а нібито за допомогою ракетного озброєння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий експерт Євген Дикий, коментуючи вибухи в Енгельсі, припустив, що надалі подібні "бавовни" на військових об’єктах росії триватимуть.

Також ми повідомляли про те, що відомий волонтер Тарас Чмут розповів про проект "хлопок у Москві".