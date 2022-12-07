Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" рассказал о развитии событий

Российские власти готовятся ко второй волне мобилизации, свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW). И эта самая вторая волна мобилизации в рф неизбежна. По ряду причин.

Первая – Москва не достигла целей, которые ставила, объявляя "частичную" мобилизацию. В частности, несмотря на численное преимущество, перелома на фронтах в пользу рф не произошло.

Вторая – у россиян большое количество потерь, которые нужно кем-то замещать.

Третья – после ударов по военным объектам россии у нее в тылу можно сказать, что линия фронта увеличилась. Соответственно, нужны люди, чтоб обезопасить ее и на тыловых участках.

Четвертая – россия постепенно истощает свои запасы вооружений, а значит, будет компенсировать их отсутствие "трупозакидательством" противника. Это для нее традиционная тактика.

Пятая причина – геополитическая. путин уже не контролирует ход войны. Он не способен ее закончить победой, и не может решать, когда она закончится вообще, хоть с каким-то результатом, который он мог бы объявить позитивным для рф. Киев не идет на неприемлемые для него компромиссы. А Запад (который поставками или непоставками Украине нужных ей вооружений непосредственно влияет на сроки окончания войны) заинтересован в постепенном ослаблении россии, а не быстром поражении, способном вызвать неконтролируемые процессы на ее нынешней территории. Поэтому война будет затягиваться, соответственно, российская армия будет нести потери, которые нужно будет восполнять за счет мобилизованных.

И шестая причина – внутриполитическая. Военные поражения, экономические проблемы и всё большая вовлеченность населения в опасности и лишения военного времени приведут к нарастанию недовольства россиян властью. А контролировать недовольное население легче, когда оно в строю или под угрозой попасть в строй. Поэтому у путина, в конце концов, не будет другого выхода, кроме как объявить военное положение и всеобщую мобилизацию. Это только вопрос времени. А пока он будет пытаться достичь позитивного результата в военных действиях за счет разрушения нашей тыловой инфраструктуры и поэтапной мобилизации. Такое определение будет более правильным, чем "частичная".