Война точно закончится в 2023-м: у Зеленского объяснили свою уверенность

О конкретных и точных датах говорить еще рано

В последние месяцы украинцы все более оптимистично настроены как относительно скорости освобождения определенных территорий, так и наступления победы в войне. В частности, об этом говорил и президент Владимир Зеленский. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, считает, что сейчас трудно предусмотреть конкретную дату конца войны, ведь все может произойти непредсказуемо.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Орестократия" шеф-редактору "Obozrevatel" Оресту Сохару. По его словам, опираться сейчас на определенные даты нельзя, ведь ситуация как в россии, так и в поле боя может измениться. Следует понимать, что все может закончиться путём государственного переворота в кремле или успехом ВСУ.

"Мы предлагаем юридический путь, а есть российский физический путь. Есть и сценарий, когда этот физический путь будет быстрее нашей конвенционной победы на поле боя. Но это сценарий только тогда, когда будут нанесены определенные тактические поражения российской армии. Они еще не совсем понимают, что для них все идет по необратимой дороге. Сегодня даты мы не проговорим, потому что это непредсказуемый сценарий, который может быть как форс-мажор", — объяснил советник Ермака.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас украинские власти ориентируются на ту информацию, которую предоставляют в разведке и партнеры с точки зрения российской ресурсной способности. Прогнозировать можно только на основании их анализов.

Интервью с Михаилом Подоляком

Как сообщал Телеграф ранее, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан рассказал, какие территории Украина может вернуть еще до Нового года.