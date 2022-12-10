россия наращивает ядерный потенциал: сколько боеголовок есть у рф сейчас

США и россия вместе владеют 90% ядерных боеголовок мира

россия продолжает бряцать ядреным оружием. Страна-агрессор не только расширяет, но и модернизирует свой ядерный арсенал.

Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на церемонии вступления в должность главы Стратегического командования, в ведении которого — ядерный арсенал Соединенных штатов. Он добавил, что российский президент на глазах у всего мира "занимается крайне безответственным бряцанием ядерным оружием".

Как отмечает Reuters, россия уже обладает самым большим запасом ядерного оружия на планете. Оценивается он примерно в 6000 боеголовок. В то же время США вместе с россией владеют 90% ядерного оружия в мире. Такого количества боеголовок хватит, чтобы уничтожить планету несколько раз. В россии уже заявляли, что в 2023 году будут уделать внимание созданию инфраструктуры для ядерных сил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии заявляют, что не будут использовать ядерное оружие первыми. При этом путин отметил, что концепция ядерного удара первыми может стать частью военной доктрины россии. Западные СМИ также сообщали про возможность использования ядерного оружия не на земле, а в космосе. Это нанесло бы вред электронике.