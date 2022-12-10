росія нарощує ядерний потенціал: скільки боєголовок є в рф зараз

США та росія разом володіють 90% ядерних боєголовок світу

росія продовжує брязкати ядреною зброєю. Країна-агресор не лише розширює, а й модернізує свій ядерний арсенал.

Про це заявив глава Міноборони США Ллойд Остін на церемонії вступу на посаду голови Стратегічного командування, під керівництвом якого — ядерний арсенал Сполучених штатів. Він додав, що російський президент на очах усього світу "займається вкрай безвідповідальним брязканням ядерною зброєю".

Як зазначає Reuters, росія вже має найбільший запас ядерної зброї на планеті. Оцінюється він приблизно 6000 боєголовок. Водночас США разом із росією володіють 90% ядерної зброї у світі. Такої кількості боєголовок вистачить, щоби знищити планету кілька разів. У росії вже заявляли, що у 2023 році приділятимуть увагу створенню інфраструктури для ядерних сил.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії заявляють, що не використовуватимуть ядерну зброю першими. При цьому путін зазначив, що концепція ядерного удару першими може стати частиною військової доктрини росії. Західні ЗМІ також повідомляли про можливість використання ядерної зброї не на землі, а у космосі. Це завдало б шкоди електроніці.