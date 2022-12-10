США отказали Украине в мощных беспилотниках: СМИ узнали причину

В Штатах опасаются потери этих БПЛА

Пентагон уже несколько месяцев не может завершить рассмотрение вопроса насчет передачи Украины беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, которые были предложены Киеву представителями ВВС США еще в марте.

Такую информацию со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico. По словам собеседников, в ВВС Штатов были убеждены, что их план по передаче Киеву старых БПЛА, от которых они пытались избавиться на протяжении многих лет, является идеальным. Однако после ряда споров Пентагон все же так и не решился принять такое решение.

Издание отмечает, что США опасаются передавать Украине секретные технологии, а также, что некоторые беспилотники во время боев с оккупантами точно будут повреждены.

"Сразу после начала специальной военной операции РФ в Украине Киев применял турецкие БПЛА Bayraktar TB2, однако позже именно они стали мишенью для российских средств противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы, что вызвало значительную обеспокоенность Пентагона относительно того, как американские беспилотники покажут себя в такой ситуации", — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что представители ВВС США на протяжении многих лет вели разговоры о том, чтобы списать устаревшие Reaper и в дальнейшем закупить вместо них более модерные. Однако Конгресс был против такой идеи.

Газета отмечает, что в стартовавший 1 октября проект оборонного бюджета Штатов на 2023 финансовый год ранее внесли поправку, в рамках которой предполагается передача сотни таких беспилотников одному из американских ведомств. Согласно приведенной оценке, это в перспективе может "высвободить часть беспилотников" для отправки Украине.

Стоит добавить, что MQ-9 Reaper является модульным разведывательно-ударным БПЛА, разработанным для использования в американских ВВС и ВМС, а также в ВВС Великобритании. Беспилотник имеет турбовинтовой двигатель, благодаря которому может развивать скорость до 400 километров в час. Что касается максимальной продолжительности полета, то она достигает суток, то есть 24 часов.

Ранее Телеграф сообщал, что Украина с первых дней полномасштабного российского вторжения рассчитывает получить от Соединенных Штатов Америки и членов Конгресса кассетные боеприпасы до 155-мм артиллерии, а также мощных ракетных систем HIMARS.