Кассетные боеприпасы для 155-мм пушек и HIMARS: чем они особенные и почему Украина до сих пор ждет их от США

Киев уже несколько месяцев призывает союзников отправить Украине этот тип боеприпасов

Украина долго рассчитывает получить от Соединенных Штатов Америки и членов Конгресса кассетные боеприпасы для 155-мм артиллерии, а также мощных ракетных систем HIMARS. "Телеграф" решил разобраться, чем особенны эти боеприпасы и как они могут помочь нашим Вооруженным силам противостоять враждебной россии.

Согласно оценкам издания CNN, этот запрос Киева, направленный союзникам еще в феврале 2022 года, является самым спорным. В то же время, Белый Дом категорически эти просьбы не отклоняет, однако и утвердительный ответ Украине к нему не дает.

Стоит напомнить, что кассетные снаряды калибра 155-мм DPICM включает в себя более восьми десятков отдельных мини-бомб. При попадании в цель они охватывают зону примерно в 300 метров.

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Эти боеприпасы, полученные американской армией еще во времена "Холодной войны", помогут ВСУ компенсировать преимущество российской армии в живой силе. В то же время у такого оружия есть свои недостатки. Одним из которых является то, что около 3% такого типа боеприпасов не срабатывают после запуска, поэтому в дальнейшем это вызывает определенные проблемы при разминировании территорий, где они упали.

Если рассмотреть подробнее кассетные боеприпасы M142 HIMARS и M270, то они являются неуправляемыми ракетами с дальностью действия примерно в 45 километров. Однако еще в 2008 году более 100 стран мира, аргументируя свое решение нормами "Конвенции Осло", отказались от такого типа вооружения, однако Штаты официально эту идею не поддержали, одновременно постепенно начали снимать "кассетки" с вооружения. Учитывая это, по состоянию на сегодняшний день кассетные снаряды можно найти разве что на американских складах, где они хранятся.

В то же время США имеют достаточно схожие по принципу действия управляемые ракеты M30A1 семейства GMLRS. Помимо преимущества в дальности поражения до 84 метров, они имеют довольно необычную боевую часть, которая оснащена 180 тысячами вольфрамовых шариков. Ракеты именно такого типа украинские военные используют для ударов против оккупантов. Между тем, представители Киева все же не оставляют попыток уговорить Белый Дом передать ВСУ еще и кассетные снаряды DPICM, ведь на поле боя они будут более эффектно отрабатывать по врагу, чем M30A1.

Благодаря мощным "кассеткам" DPICM украинские силы смогут более эффективно отрабатывать по противнику благодаря дальней стрельбе и большей зоне поражения. Кроме того, ВСУ имеют полное право применять такой тип вооружения против кафиров, ведь именно боеприпасами такого типа враг наносит удары по мирным украинским городам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина наконец-то получила еще один тип важного вооружения от Италии. Речь идет об американских зенитно-ракетных комплексах Hawk, благодаря которым ВСУ смогут оперативно перехватывать ракеты врага, пока те находятся в воздушном пространстве.