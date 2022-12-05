WSJ узнала о подставе со стороны американцев с HIMARS для ВСУ: что стало известно

Украинские HIMARS не могут запускать ATACMS

В Соединённых Штатах Америки тайно модифицировали реактивные системы залпового огня HIMARS, которые они передали ВСУ, чтобы не дать Украине запустить ракеты по территории рф.

Как пишет газета The Wall Street Journal, с июня 2022 года США поставили Украине 20 пусковых HIMARS и большое количество ракет со спутниковым наведением с дальностью действия около 80 километров. Эти ракеты, известные как GMLRS, использовались для нанесения ударов по российским складам боеприпасов, логистическим объектам и командным центрам на территории Украины.

Однако издание, ссылаясь на источники в Белом доме отмечает, что у пусковых установок HIMARS есть уникальная особенность, которая позволяет регулировать мощность данного оружия. Сообщается, что Пентагон модифицировал пусковые установки для ВСУ, чтобы они не могли запускать ракеты большой дальности, в том числе баллистические ракеты ATACMS, дальность действия которых составляет более 300 километров.

"Ранее нераскрытые модификации показывают, на что пошла администрация Байдена, чтобы сбалансировать свою поддержку украинских сил с риском эскалации с москвой. Они также отражают опасения представителей администрации, что украинские партнеры могут перестать выполнять свое обещание не наносить удары по территории россии оружием, предоставленным США", — отметили в WSJ.

Отметим, что с появлением на поле боя американских HIMARS у Украины появилась возможность целить по враждебным объектам, находясь за пределами линии фронта. С тех пор тема РСЗО HIMARS стала очень болезненна для россии из-за неспособности оккупационной армии противостоять им. В связи с этим российские СМИ и чиновники постоянно запускали фейки об уничтожении данных машин. В тоже время Украине пока не дают дальнобойные тактические ракетные комплексы ATACMS, способные преодолеть расстояние в 300 км. В Белом доме опасаются, что удары по территории рф могут привести к третьей мировой войне.

Напомним, ранее мы писали о том, что американская корпорация Boeing предложила Пентагону поставлять Украине свой аналог ракет для РСЗО HIMARS. Они летят вдвое дальше, при этом стоят в 15 раз дешевле.

Также мы сообщали о том, что военный эксперт Роман Свитан рассказал, куда сейчас могут дострелить украинские HIMARS.