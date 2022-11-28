Почти как HIMARS, но вдвое дальше и в 15 раз дешевле: смогут ли ракеты от Boeing изменить ход войны

GLSDB стоит в 10-15 раз дешевле стандартной ракеты для HIMARS и MLRS

На фоне заявлений о нехватке вооружения для нужд Украины американская корпорация Boeing предложила Пентагону решить эту проблему за счет поставки ВСУ своего аналога ракет для РСЗО HIMARS – реактивных снарядов GLSDB. Последние представляют из себя гибрид ракеты, используемой РСЗО, и управляемой авиабомбы GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Высокоточный гибрид бомбы и ракеты – что такое GLSDB

Как пишет украинский военный историк и эксперт в сфере артиллерийского и ракетного вооружения Андрей Харук, идея GLSDB (Ground Lanched Small Diameter Bomb) родилась у "Боинга" в 2011 году, когда компания сама начала разрабатывать новый боеприпас для РСЗО.

Он отмечает, что идея была проста – создать альтернативный, более дешевый боеприпас для РСЗО HIMARS и MLRS, ведь стоимость новой ракеты на базе дешевой авиабомбы колеблется от 40 до 50 тысяч долларов, в то время как нынешняя ракета стоит все 600 тысяч.

"КАБ (крылатая авиационная бомба – ред.) GBU-39 весит 113,5 кг, имеет боевую часть массой 17 кг и оснащена комбинированной (инерционной, спутниковой и полуактивной лазерной) системой наведения. Дальность ее полета достигает 110 км, а ракета М26 способна прибавить к этому показателю еще 32 км", — пишет о плюсах нового оружия эксперт.

Дальность в 140 км означает, что эти ракеты будут бить в 2 раза дальше, чем имеющиеся сегодня у ВСУ ракеты типа GLMRS, способные лететь всего на 70-80 км.

Кроме того, как показали испытания в 2017 году, это оружие можно использовать и против подвижных морских целей с помощью лазерного наведения, что позволяет попасть в цель на расстоянии до 100 км.

Это не предел, есть ракеты и лучше, но пока в разработке

Более того, как пишет эксперт, GLSDB можно улучшить за счет использования более тяжелой авиабомбы GBU-53/В. Эта бомба имеет более мощную кумулятивную БЧ массой 43 кг и комбинированную многорежимную систему наведения. В состав последней входят:

инерционная система с коррекцией по спутниковому каналу;

радиолиния передачи данных Link-16 (обеспечивает возможность радиоуправления);

трехрежимная самонаводящаяся головка, которая включает радар миллиметрового диапазона, тепловизор и полуактивный лазерный канал.

Проще говоря, благодаря GBU-53/В можно будет поражать не только стационарные, но и подвижные цели, ту же бронетехнику врага и корабли.

Тем временем Израиль сообщил, что в случае передачи Ираном своих ракет рф для обстрела территории Украины, ВСУ получат высокоточные ракеты.