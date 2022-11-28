Майже як HIMARS, але вдвічі далі і в 15 разів дешевше: чи зможуть ракети від Boeing змінити хід війни

GLSDB коштує в 10-15 разів дешевше за стандартну ракету для HIMARS і MLRS

На тлі заяв про брак озброєння для потреб України американська корпорація Boeing запропонувала Пентагону вирішити цю проблему за рахунок постачання ЗСУ свого аналога ракет для РСЗВ HIMARS – реактивних снарядів GLSDB. Останні являють собою гібрид ракети, використовуваної РСЗВ, і керованої авіабомби GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.

Високоточний гібрид бомби та ракети – що таке GLSDB

Як пише український військовий історик та експерт у сфері артилерійського та ракетного озброєння Андрій Харук, ідея GLSDB (Ground Lanched Small Diameter Bomb) народилася у "Боїнга" у 2011 році, коли компанія сама почала розробляти новий боєприпас для РСЗВ.

Він зазначає, що ідея була проста – створити альтернативний, більш дешевий боєприпас для РСЗВ HIMARS та MLRS, адже вартість нової ракети на базі дешевої авіабомби коливається від 40 до 50 тисяч доларів, тоді як нинішня ракета коштує 600 тисяч.

"КАБ (крилата авіаційна бомба – ред.) GBU-39 важить 113,5 кг, має бойову частину масою 17 кг і оснащена комбінованою (інерційною, супутниковою та напівактивною лазерною) системою наведення. Дальність її польоту досягає 110 км, а ракета М26 здатна додати до цього показника ще 32 км", — пише про плюси нової зброї експерт.

Дальність в 140 км означає, що ці ракети будуть бити в 2 рази далі, ніж ракети типу GLMRS, що є сьогодні у ЗСУ і які здатні летіти всього на 70-80 км.

Крім того, як показали випробування у 2017 році, цю зброю можна використовувати і проти рухливих морських цілей за допомогою лазерного наведення, що дозволяє влучити у ціль на відстані до 100 км.

Це не межа, є ракети і краще, але поки що в розробці

Більше того, як пише експерт, GLSDB можна покращити за рахунок використання важчої авіабомби GBU-53/В. Ця бомба має більш потужну кумулятивну БЧ масою 43 кг та комбіновану багаторежимну систему наведення. До складу останньої входять:

інерційна система з корекцією супутниковим каналом;

радіолінія передачі Link-16 (забезпечує можливість радіоуправління);

трирежимна самонавідна головка, яка включає радар міліметрового діапазону, тепловізор та напівактивний лазерний канал.

Простіше кажучи, завдяки GBU-53/В можна буде вражати не лише стаціонарні, а й рухливі цілі, ту ж саму бронетехніку ворога та кораблі.

Тим часом Ізраїль повідомив, що у разі передачі Іраном своїх ракет Росії для обстрілу території України, ЗСУ отримають високоточні ракети.