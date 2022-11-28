ЗСУ отримають снаряди для ударів по росії? У Пентагоні розглядають один варіант

Снаряди можуть поставити в Україну вже навесні 2023 року

На тлі заяв про те, що 20 із 30 країн НАТО вичерпали свої запаси озброєння, яке вони могли постачати Україні, від американської корпорації Boeing надійшла вигідна пропозиція. У ній проявили бажання постачати нашій країні високоточні снаряди. Пропозиція зараз розглядається у Пентагоні.

Так, Boeing, який є одним із найбільших світових виробників авіаційної, космічної та військової техніки, запропонував постачання в Україну дешевих високоточних снарядів. Завдяки цим снарядам наші воїни зможуть бити глибоким тилом армії окупантів. Про це повідомляє видання Reuters.

Високоточні боєприпаси можна встановлювати на ті ракетні системи, які вже має Україна. Це, своєю чергою, дозволяє завдати ударів по "тилам в росії". За інформацією джерела, одними з них можуть стати GLSDB. Вони відрізняються високою точністю на великих відстанях, а також здатні вражати цілі, які можна досягти прямим або непрямим вогнем. Снаряди можуть поставити в Україну вже навесні 2023 року.

Попри те, що США відхилили запити на ракети ATACMS, дальність яких 297 км, дальність польоту GLSDB досягає 150 км. Це, своєю чергою, дає можливість Україні вдарити по військових цілях, які були поза досяжністю та вдарити "далеко в тил росії".

GLSDB поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26, обидва з яких поширені на складах США. Він керується за допомогою GPS-навігатора, може використовуватись у будь-яких погодних умовах та може бути застосований проти броньованих машин.

Зазначається, що вартість одного снаряда становить приблизно 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати передадуть Україні спеціальні кулемети проти дронів.