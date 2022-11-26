Зброя як "у бойовиках"? США передадуть Україні спеціальні кулемети проти дронів (відео)

Кулемети будуть обладнані тепловізійним обладнанням

Не лише озброєння та снаряди для зенітно-ракетних комплексів, а й кулемети поставлять Україні від США в рамках нового траншу військової допомоги. Йдеться про 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для опору БпЛА.

Як зазначає портал Defence Express, може йтися про системи Minigun. Серед них відомий за фільмами M134 Minigun та GAU-19. Експерти додають, що калібр у M134 7,62 51 мм, а у GAU-19 — 50 калібр 12,7 99 мм.

На обидва ці кулемети можна встановити тепловізійне обладнання. Їхня надвисока скорострільність дозволяє боротися з безпілотниками.

Більш дрібнокаліберний M134 Minigun видає до 6 тисяч пострілів за хвилину, а GAU-19 до 2 тис пострілів за хвилину. Через таку скорострільність М134 вистачить, щоб знищити як іранського Shahed-136 і російського "Ланцету". Зазначається, що GAU-19 буде ефективнішим шляхом більшої потужності.

Експерти зазначають, що оскільки модель не вказана, може йтися про повноцінну зенітну систему з тепловізійною прицільною станцією та дистанційним керуванням. Раніше "Телеграф" розповідав, які системи ППО вже передали чи можуть передати Україні для боротьби із дронами. Серед них система VAMPIRE, яку можна встановити на пікап.