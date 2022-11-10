Под угрозой удара Севастополь? Байден проговорился о поставке Украине дальнобойных ракет к HIMARS

У ВСУ могут оказаться ракеты дальностью до 300 км чего с избытком хватит для удара по Севастополю и Симферополю

Недавнее заявление об отводе российских войск под Херсоном на левый берег Днепра военные эксперты трактовали как возможность создания угрозы уже непосредственно временно оккупированному Крыму.

Между тем, Севастополь и столица Крыма Симферополь уже могут быть под угрозой украинских РСЗО М142 "HIMARS", к которым, по признанию президента США Джозефа Байдена, Украина получила дальнобойные ракеты.

Так, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам выборов Конгресса, президент США заявил, что из двух видов ракет к "HIMARS" — дальностью 160 миль (256 км) и 600 миль (960 км), ВСУ не получили именно вторые.

"Мы им не давали тех, которые идут на 600 миль (965 км), потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", — так звучали слова Байдена на пресс-конференции.

Можно ли таким образом трактовать, что Украина получила ракеты к "HIMARS" дальностью до 256 километров, президент США не уточнил.

Украина получила ATACMS?

Надо сказать, что М142 "HIMARS" в настоящий момент могут вооружаться двумя видами боеприпасов.

Первый из них – это ракеты типа GMLRS, представляющие из себя классические снаряды с осколочно-фугасной частью, кумулятивной и снабженной суббоеприпасами (готовыми осколками), которые Украина получила одновременно с РСЗО еще летом. Именно они своими точными ударами нанесли огромный ущерб оккупантам в живой силе, топливе и боеприпасах на взорванных складах. Их дальность ограничивается примерно 84 км.

Второй вид боеприпасов – это тактический ракетный комплекс ATACMS, которым "HIMARS" может стрелять на расстояние до 300 км и поражать цели с высокой точностью. Правда если GMLRS "Химарс" может нести 6, то вот ATACMS всего одну.

Очевидно, именно эти ракеты и имел ввиду Джозеф Байден, говоря о ракетах для "HIMARS" дальностью в 160 миль. Заметим, что расстояние по прямой от Херсона в случае его занятия ВСУ до Севастополя – порядка 240 км, Симферополя – 220 км, то есть они оказываются в зоне поражения данными ракетами.

А могла бы получить PrSM для удара по Москве

Под ракетами же дальностью до 600 миль президент США очевидно имел ввиду перспективную американский ракетный комплекс PrSM для "HIMARS", который должен заменить ATACMS и в перспективе может достигать дальности в 1000 км.

Правда пока эти ракеты испытываются в варианте дальности до 500 км и официально даже не приняты на вооружение США, так что получить их Украина не может просто физически.

Тем временем оккупанты могут обзавестись очередным опасным ракетным оружием из Ирана.