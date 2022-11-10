Сможем достать до Крыма: военные эксперты рассказали, что значит успех под Херсоном

Эксперты считают, что ближайшие пару недель на юге будут адскими

Процесс выхода с правобережной части Херсонской области будет крайне непростым для российских оккупантов, но и для ВСУ ближайшие недели станут тяжелыми.

Перебраться с правого на левый берег Днепра живым и невредимыми есть шанс далеко не у каждого российского захватчика, который сейчас на Херсонщине. А подразделения, находящиеся в арьергарде, будут гарантированно уничтожены. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказали эксперты.

Так, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что украинские военные имеют определенные навыки и ресурсы, чтобы работать по объектам и маршрутам врага, по которым они будут отступать. То есть мосты в районе Новокаховской плотины, потонные переправы и т.д.

В то же время и техника российских оккупантов, переброшенная на левый берег, способна усилить врага на новых рубежах. А украинским военным будет необходимо не только форсировать Днепр, но и преодолевать новые оборонительные сооружения захватчиков.

В связи с этим Владислав Селезнев считает, что ближайшие пару недель станут "адскими". Со стороны оккупантов — в плане потерь, а для украинских артиллеристов — в плане работы.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что наши воины смогут в ближайшее время полностью освободить правобережную часть Херсонской области, а ВСУ не сразу перейдут к форсированию Днепра.

В первую очередь, как отмечает эксперт, наши военные будут заниматься зачисткой поселков и городов, потому что там могут оставаться оккупанты, маскирующиеся под местных.

"А после зачистки будут обустраиваться позиции нашей артиллерии, чтобы наносить удары по левобережной части, по объектам россиян", — отмечает Ковалев.

Также, по его словам, ВСУ попытаются нивелировать силы противника на новых локациях применяя дальнобойную артиллерию. Они будут заниматься уничтожением вражеских складов, командных пунктов, средств ПВО постепенно.

"Самое интересное это то, что именно освобождение Херсона и правобережной части области позволяет нам значительно увеличить огненное влияние на территорию, которая считалась глубоким тылом российских оккупантов. А некоторые образцы вооружения, скажем так, могут даже доставать временно оккупированный Крым", — подытожил Коваленко.

Напомним, что в Министерстве обороны прокомментировали заявление россиян об отступлении с правого берега Днепра. Там считают, что в рф неспроста могли запустить такую информацию и, возможно, будет какой-то подвод со стороны врага.