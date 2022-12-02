Украина получила важное оружие от Испании: чем оно ценно

Испания продолжает поддерживать Украину

Партнеры Украины продолжают оказывать военную помощь нашей стране из-за полномасштабного вторжения россии.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk.

"Принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес в Одессе. Мы почтили память героев, которые пали в боях за Украину и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная и безопасная помощь будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Испания уже предоставила наши первые Hawk", — сообщает в Telegram-канале МО Украины.

ПВО MIM-23 HAWK американским войсковым зенитным ракетным комплексом средней дальности. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолётов, позже был доработан для перехвата ракет в полёте. Является предшественником известной американской системы "Patriot".

Отметим, что по заявлениям западных авторитетных СМИ, благодаря данным зенитным ракетам ВСУ смогут модернизировать меньшие по размерам и дальности действия комплексы ПВО Stinger, которые были переданы нашей стране ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что Швеция предоставила нашей стране новый пакет военной помощи, в который входят военное снаряжение и техника.

Также мы сообщали о том, что Великобритания подтвердила передачу нашей стране высокоточных ракет.