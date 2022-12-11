Борьба затянется на годы: Washington Post озвучили прогноз насчет будущего Крыма

Официальный Киев не собирается уступать свою законную территорию военным захватчикам

Вопрос освобождения Крымского полуострова с каждым днем становится все более обсуждаемым. Существует немало позитивных прогнозов, чьи авторы утверждают, что деоккупацию удастся провести за весьма короткий срок, однако есть все основания полагать, что конфликт вокруг этого региона может затянуться на годы, а может и десятилетия.

Подробнее об этом пишет Washington Post. Аналитики отмечают, что российское правительство абсолютно не настроено на возвращение оккупированной территории, будучи готовым применить любое влияние ради удержания контроля. Украинцы же, в свою очередь, не намерены отказываться от территории, которая принадлежит им согласно международному праву.

Часть западных чиновников искренне надеются, что в Москве способны отказаться от Крыма дипломатическим путем, что станет важным толчком в окончании российско-украинской войны. Однако большинство таких надежд наивны, что было доказано незаконным "присоединением" сразу четырех областей Украины к рф спустя восемь лет после захвата полуострова.

"Непоколебимые претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта, и сложно представить, что борьба за полуостров будет решена без дальнейшего кровопролития", — пишет издание.

Также авторы материала заявляют, что нельзя исключать вариант, при котором российско-украинская война в контексте Крыма способна затянуться на десятилетия — по аналогии с конфликтом в Нагорном Карабахе или Секторе Газе.

По мнению экс-главы штаба армии Великобритании Дэвида Ричардса, не исключено, что россия может снова начать угрожать ядерным оружием, если в Киеве не откажутся от планов на освобождение Крыма. При этом он считает, что благодаря переговорам страны могут договориться о каком-то переходном периоде, после которого полуостров вернется де-факто под контроль Киева.

Впрочем, поклонников идеи о том, что война, начавшаяся с Крыма, должна ним и закончиться, куда больше — по крайней мере, в Украине.

Добавим, что при правильно спланированных операциях Крымский полуостров может оказаться по итогу настоящим оперативным котлом для российских войск. Более детально об этом рассказал полковник запаса Роман Свитан.

А пока до этого далеко, крымчане регулярно наслаждаются звуками "бавовны" в разных населенных пунктах региона. В связи с этим некоторые оккупанты даже засуетились насчет создания настоящих окопов на пляжах.