Загорелся жилой дом: россияне вновь ударили по Херсону (видео)

Вражеские солдаты раз за разом накрывают жилые кварталы областного центра, совершенно не заботясь о людях

Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон, и без того страдающий от последствий оккупации, с левого берега Днепра. Утром воскресенья, 11 декабря, взрывы звучали в городе, начиная с семи утра, а последний стал причиной серьезного пожара в одной из многоэтажек.

Первыми подробностями и видео с места событий поделились в Telegram-канале "Х-й Херсон". Район, в котором произошел прилет, не называется из соображений безопасности.

Подчеркнем, что первые взрывы в Херсоне раздались около семи утра. Затем были залпы около 8:20 и после девяти. В результате последних произошел прилет в жилом микрорайоне, над ним поднимается дым. Очевидцы утверждают, что в одном из домов начался пожар. Данных о пострадавших или погибших пока нет.

Известно, что ранее в одном из районов города прорвало трубы водоснабжения — вполне вероятно, что это связано с последствиями предыдущих обстрелов.

Более детальная информация пока уточняется.

К слову, утро воскресенья стало весьма "громким" и для жителей временно оккупированного Донецка. Россияне обстреляли два района города из "Градов", обвинив в этом ВСУ.

Накануне же серия взрывов прозвучала на территории Крымского полуострова — пострадало несколько военных объектов армии рф.