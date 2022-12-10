ЕС стал на шаг ближе к выделению Украине огромной суммы помощи

Теперь документ должен утвердить Европарламент

Украина в 2023 году может получить от Европейского союза пакет помощи в размере 18 миллиардов евро, даже несмотря на возражение Венгрии. Соответствующее предложение было рассмотрено Советом ЕС, согласовано и передано в Европарламент на утверждение.

Как говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, предложение было принято в письменной форме, а окончательное утверждение, как ожидается, состоится на следующей неделе.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется", — сообщил глава Минфина Чехии Збынек Станюра

По его словам, в случае принятия документа, Украина сможет рассчитывать на регулярную помощь со стороны ЕС в течение всего 2023 года.

Пакет помощи представляет собой кредит с 10-летним льготным периодом, основная часть процентных расходов будет покрываться членами ЕС за счет внешних назначенных доходов, а гарантии по заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС либо странами-членами союза.

Основной целью этой помощи является финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и поддержке восстановления на первом этапе после завершения войны.

Как сообщалось ранее, если этот пакет помощи будет утвержден, то ЕС впервые с начала вторжения выйдет на первое место по объемам предоставленной помощи Украине, оттеснив США на второе место.